نجم منتخب إسبانيا السابق يعلق على مستوى صلاح مع ليفربول

أكد اللاعب الإسباني السابق مانويل نوليتو أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، يعد أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم في الوقت الحالي.

وقال نوليتو، في تصريحات عبر القناة "الأولى": "محمد صلاح يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة الحالية، فهو لاعب مذهل ومن طراز عالمي".

وعن مستوى مان سيتي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، في الفترة الماضية، قال: "مان سيتي لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال الفترة الماضية وكذلك في بطولة كأس العالم للأندية".

ويذكر أن محمد صلاح، شارك خلال الموسم الماضية رفقة فريق ليفربول، في 52 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 34 هدفا وتقديم 23 تمريرة حاسمة.