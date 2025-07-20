كتبت-هند عواد

أثار المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد السابق، موجة من الغضب والانتقادات الواسعة بعد نشره تصريحات مثيرة للجدل عبر حسابه على "إنستجرام"، هاجم فيها النساء ووجه لهن اتهامات بـ"القضاء على الرجولة".

هيرنانديز صاحب الـ37 عامًا، والمعروف بلقب "تشيتشاريتو"، قال في أحد المقاطع المصورة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، إن النساء يجعلن المجتمع "مفرط الحساسية"، مطالبًا إياهن بالتركيز على "التكاثر والتنظيف وصيانة المنزل"، على حد وصفه.

وادعى لاعب مانشستر يونايتد السابق أن النساء فشلن في "احتضان الطاقة الأنثوية"، داعيًا إياهن إلى تقبّل دورهن التقليدي داخل الأسرة، معتبرًا المنزل "المكان الأكثر قيمة بالنسبة للرجال"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا تخفن من أن تكنّ نساءً. دعن رجالكن يقودون، فنحن لا نعرف الجنة من دونكن. ولكن يجب عليكن أيضًا احترام الرجولة".

تسببت هذه التصريحات في موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي من متابعين ومهتمين بحقوق المرأة.

وكان خافيير انفصل عن زوجته، عارضة الأزياء الأسترالية سارة كوهان، في 2021، وهو ما وصفه لاحقًا بأنه تجربة شخصية "مؤلمة" دفعته إلى البحث عن مسار "روحي وفلسفي".

وقال في حوار سابق: "لم أكن الشريك أو الأب أو الإنسان المثالي. لم أعد أهتم بما يعتقده الناس عني، وبدأت طريقًا لفهم ذاتي".