نجم تشيلسي كول بالمر يثير الجدل بعد إلغاء متابعة زوجته على إنستجرام

كتبت-هند عواد:

أثار كول بالمر لاعب تشيلسي الإنجليزي، جدلا واسعا، بعدما توقف عن متابعة زوجته كوني جريس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقام كول بالمر وزوجته المؤثرة كوني، بإلغاء متابعة بعضهما البعض على "إنستجرام"، مما أثار شائعات حول الانفصال.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن نجم تشيلسي وزوجته كوني جريس، قطعا جميع العلاقات الرقمية.

وأضافت الصحيفة، أن كوني سافرت إلى الولايات المتحدة لدعم بالمر في المباريات، ونشرت صورًا من ميامي، لكنها لم تظهر في أي مباراة، وظلت صامتة بعد الفوز الكبير الذي حققه بالمر ولم تكن من بين الأمهات اللاتي حضرن احتفالات تشيلسي على أرض الملعب.

وأثار الزوجان، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عامًا، تكهنات حول انفصال محتمل من خلال إلغاء متابعة كل منهما للآخر على موقع إنستجرام.

والتقى الزوجان، وكلاهما من مانشستر ، عندما كانا يبلغان من العمر 17 عامًا ولكن لم يظهرا معًا إلا في نوفمبر في حفل توزيع جوائز GQ Men of the Year.