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قبل مودريتش.. 10 لاعبين بين ريال مدريد والميلان تاريخيا

06:00 ص الأحد 20 يوليه 2025
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    هيجواين
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    روبينيو ومارسيلو مع ريال مدريد
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    مايكل إيسيان
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    فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد السابق والظاهرة رونالدو
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    إبراهيم دياز
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    لمهاجم الإسباني الشاب ألفارو موراتا
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    بالفيديو.. بالوتيلي ينقذ سيدروف في مهمته الأولى مع ميلان
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    ريكاردو كاكا لاعب ريال مدريد وميلان السابق
  • عرض 10 صورة
    ديفيد بيكهام
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كتب - محمد القرش:

انضم لاعب خط الوسط الكرواتي، لوكا مودريتش، إلى نادي إي سي ميلان قادما من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يكن مودريتش اللاعب الوحيد الذي يرتدي قميص الريال والميلان تاريخيا، حيث لمع العديد من النجوم بقميص العملاقين.

10 لاعبين ارتدوا قميص الميلان والريال

1. لوكا مودريتش

2. هيجواين

3. روبينيو

4. مايكل إيسيان

5. رونالدو الظاهرة

6. إبراهيم دياز

7. ألفارو موراتا

8. سيدروف

9. ريكاردو كاكا

10. ديفيد بيكهام

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مودريتش هيجواين كاكا رونالدو ريال مدريد الميلان
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