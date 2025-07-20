قبل مودريتش.. 10 لاعبين بين ريال مدريد والميلان تاريخيا

كتب - محمد القرش:

انضم لاعب خط الوسط الكرواتي، لوكا مودريتش، إلى نادي إي سي ميلان قادما من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يكن مودريتش اللاعب الوحيد الذي يرتدي قميص الريال والميلان تاريخيا، حيث لمع العديد من النجوم بقميص العملاقين.

10 لاعبين ارتدوا قميص الميلان والريال

1. لوكا مودريتش

2. هيجواين

3. روبينيو

4. مايكل إيسيان

5. رونالدو الظاهرة

6. إبراهيم دياز

7. ألفارو موراتا

8. سيدروف

9. ريكاردو كاكا

10. ديفيد بيكهام