نجوم في الدوري الإنجليزي قد يشاركون في كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب - محمد القرش:

أشهر قليلة تفصلنا عن إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تقام في دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

ويتواجد العديد من اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن بينهم نجوم منتخباتهم أيضا، أمثال، محمد صلاح وعمر مرموش وبريان مبيومو ونصير مزراوي.

وتم تأكيد مشاركة 24 دولة في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالبطولة الشتوية، مع مشاركة عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجوم في الدوري الإنجليزي قد يشاركون في أفريقيا

أنجولا: مانويل بينسون (بيرنلي)، ديفيد كارمو (نوتنجهام فورست).

الجزائر: ريان آيت نوري (مانشستر سيتي).

بنين: لا يوجد.

بوتسوانا: لا يوجد.

بوركينا فاسو: دانجو واتارا (بورنموث)، عيسى كابوري (مانشستر سيتي).

الكاميرون: برايان مبيومو ( برينتفورد )، كارلوس باليبا ( برايتون )، أندريه أونانا ( مانشستر يونايتد )، بلوندي ننا نوكيو (سندرلاند).

جزر القمر: لا يوجد.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: يواني ويسا (برينتفورد)، أكسل توانزيبي (بيرنلي)، نوح صادقي (سندرلاند)، آرون وان بيساكا ( وست هام ).

مصر: محمد صلاح ( ليفربول )، عمر مرموش (مانشستر سيتي).

غينيا الاستوائية: لا يوجد.

الجابون: لا يوجد.

ساحل العاج: حامد جونيور تراوري (بورنموث)، مالك يالكوي (برايتون)، ديفيد داترو فوفانا ( تشيلسي )، مارسيال جودو ( فولهام )، أماد ديالو (مانشستر يونايتد)، إبراهيم سانجاري وويلي بولي (كلاهما نوتنغهام فورست)، سيمون أدينجرا (سندرلاند)، ماكسويل كورنيه (وست هام)، إيمانويل أغبادو (ولفرهامبتون).

مالي: شيخ دوكوري ( كريستال بالاس )، إيف بيسوما ( توتنهام )، بوبكر تراوري (ولفرهامبتون).

المغرب: شادي رياض (كريستال بالاس)، نصير مزراوي (مانشستر يونايتد)، شمس الدين طالبي (سندرلاند)، نايف أكرد (وست هام) موزمبيق: رينيلدو ماندافا (سندرلاند).

نيجيريا: فرانك أونييكا (برينتفورد)، أليكس إيوبي وكالفن باسي (فولهام)، إيمانويل دينيس، أولا آينا وتايوو أونيي (جميعهم نوتنجهام فورست)، أحمد عبد الله (سندرلاند).

السنغال: عبد الله سيما (برايتون)، نيكولاس جاكسون (تشيلسي)، إسماعيلا سار (كريستال بالاس)، إدريسا جاي وإليمان ندياي (إيفرتون)، بابي سار (توتنهام)، حبيب ديارا (سندرلاند)، الحاج مالك ضيوف (وست هام يونايتد).

جنوب أفريقيا: لايل فوستر (بيرنلي).

السودان: لا يوجد.

تنزانيا: لا يوجد.

تونس: هانيبال مجبري (بيرنلي).

أوغندا: لا يوجد.

زامبيا: لا يوجد.

زيمبابوي: مارشال مونيتسي (ولفرهامبتون).