كتب- نهي خورشيد:

أعلن الهلال السعودي، قبل قليل تعاقده مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة والنصر الأسبق، لينضم إلى معسكر الزعيم في الولايات المتحدة الأمريكية، استعداداً لاستكمال مشواره في كأس العالم للأندية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الهلال السعودي الجديد:

ولد عبد الرزاق حمد الله في 17 ديسمبر 1990 بمدينة آسفي المغربية، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي أولمبيك آسفي، قبل أن يبدأ تجربته الاحترافية في عدة دوريات.

منذ انضمامه إلى الدوري السعودي في 2018، أثبت حمد الله أنه واحد من أعظم الهدافين في تاريخ المسابقة، حيث يحتل حالياً المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين بـ 150 هدفاً، حسب موقع ترانسفير ماركت.

يُلقب حمد الله بـ "الجلاد"و "السّاطي" وذلك بفضل تمتعه بحس تهديفي استثنائي، وقدرته العالية على اقتناص الأهداف من أنصاف الفرص.

في موسم 2018-2019، حقق حمد الله إنجازاً غير مسبوق بتسجيله 34 هدفًا في موسم واحد مع النصر، وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كسره لاحقاً.

لا يفصله سوى 6 أهداف عن أن يصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، متجاوزًا الرقم القياسي البالغ 155هدفاً والمسجل باسم النجم السوري عمر السومة.

لعب حمد الله في السعودية لثلاثة من أعرق الأندية وهم النصر، ثم الاتحاد، ونادي الشباب، وحالياً يخوض الرابعة رفقة الهلال.

تُوّج هدافاً للدوري السعودي مرتين، وحصل على لقب أفضل لاعب في عدة مناسبات، كما رُشّح أكثر من مرة لجائزة لاعب الشهر في منطقة غرب آسيا من قِبل الاتحاد الآسيوي.

يملك حمد الله سجلًا تهديفياً مذهلًا ضد نادي الرائد، إذ سجل في مرماهم 14 هدفًا منذ قدومه إلى السعودية، بينهم سوبر هاتريك وهاتريك في أول مواسمه.

خلال جائحة كورونا، تعهّد حمد الله بدعم 1,000 أسرة متضررة في المغرب على نفقته الخاصة.

قبل احترافه في السعودية، خاض حمد الله تجارب ناجحة في النرويج والصين وقطر، وارتدى قميص المنتخب المغربي، ودوّن اسمه كأحد أبرز المحترفين العرب في العقد الأخير.