لعب لكبار الأندية.. أرقام عبدالرزاق حمد الله في الملاعب السعودية

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح نادي الهلال السعودي في التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على سبيل الإعارة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث تأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعد حمدالله أحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بفضل أرقامه الاتثنائية مع كبار الأندية.

مسيرة حمدالله داخل السعودية

منذ قدومه إلى الملاعب السعودية، دافع عبد الرزاق حمدالله عن ألوان ثلاثة من كبار الأندية: النصر، الاتحاد، والشباب، وترك بصمة واضحة مع كل منها، حيث خاض:

226 مباراة سجل خلالهما 208 أهداف وقدم 37 تمريرة حاسمة بإجمالي 245 مساهمة تهديفية.

أرقام عبد الرزاق حمد الله مع الأندية:

مع النصر:

115 هدف – 24 أسيست

بإجمالي 139 مساهمة في 100 مباراة تقريبًا

مع الاتحاد:

67 هدف – 9 أسيست

بإجمالي 76 مساهمة في فترة قصيرة نسبيًا

مع الشباب:

26 هدف – 4 أسيست

بإجمالي 30 مساهمة هجومية