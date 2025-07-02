كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"قبل مباراة فلومينينسي".. الهلال السعودي يعلن ضم لاعب جديد

09:52 م الأربعاء 02 يوليو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عبد الرزاق حمدالله
  • عرض 12 صورة
    اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله
  • عرض 12 صورة
    فريق الهلال
  • عرض 12 صورة
    لاعبو الهلال يحتفلون بالتسجيل أمام مانشستر سيتي
  • عرض 12 صورة
    لاعبي الهلال
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الهلال ومان سيتي
  • عرض 12 صورة
    جماهير الهلال السعودي
  • عرض 12 صورة
    الهلال ومان سيتي
  • عرض 12 صورة
    مباراة الهلال والسيتي 1
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الهلال السعودي
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الهلال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله على سبيل الإعارة، قادما من فريق الشباب السعودي، لتدعيم صفوف الفريق في مونديال الأندية.

ونشر الحساب الرسمي للزعيم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للاعب بقميص الهلال وعلق عليها: "المغربي عبدالرزاق حمدالله هلاليًا بالإعارة".

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويقدم الفريق السعودي بطولة رائعة، حيث تمكن من الصعود إلى ربع نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما بدور ال 16 للبطولة.

وسجل الهلال السعودي بفوز على مان سيتي في دور ال 16 بمونديال الأندية، رقما تاريخيا بعدما أصبح أول فريق عربي في التاريخ يحقق الفوز على فريق أوروبي في بطولة رسمية.

موعد مباراة الهلال المقبلة

ويلاقي الهلال نظيره فلومينينسي يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الأندية.

أقرأ أيضًا:

"من فريق الولاد لشارة القيادة".. حكاية قائدة فريق سيدات غزل المحلة آية مسعد

سر استقالة المدرب.. أزمة تضرب فريق السيدات بنادي الزمالك



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال السعودي كأس العالم للأندية مونديال الأندية عبد الرزاق حمدالله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل