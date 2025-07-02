كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله على سبيل الإعارة، قادما من فريق الشباب السعودي، لتدعيم صفوف الفريق في مونديال الأندية.

ونشر الحساب الرسمي للزعيم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للاعب بقميص الهلال وعلق عليها: "المغربي عبدالرزاق حمدالله هلاليًا بالإعارة".

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويقدم الفريق السعودي بطولة رائعة، حيث تمكن من الصعود إلى ربع نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما بدور ال 16 للبطولة.

وسجل الهلال السعودي بفوز على مان سيتي في دور ال 16 بمونديال الأندية، رقما تاريخيا بعدما أصبح أول فريق عربي في التاريخ يحقق الفوز على فريق أوروبي في بطولة رسمية.

موعد مباراة الهلال المقبلة

ويلاقي الهلال نظيره فلومينينسي يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الأندية.

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