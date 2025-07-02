كتب - نهى خورشيد

في بطولة يُنظر إليها الجميع كحدث استثنائي وسط ملاعب شاسعة وجماهير قليلة، برز نجم مختلف هادئ وساحر في لمسته، وهو الكولومبي جون أرياس، جناح فلومينينسي المتألق بقوة في كأس العالم للأندية 2025.

لم يحتفل أرياس عقب إقصاء إنتر ميلان "أحد أقطاب أوروبا" من دور الـ16، بل اكتفى بابتسامة خجولة موجهاً الشكر لحكام المباراة، رغم سقوط زملائه على أرضية الملعب فرحين بهذا الانتصار الكبير.

وقال أرياس عن احتفاله البسيط بعد الفوز على إنتر ميلان وصفاً نفسه بعد المباراة بأنه "شخص حالم" في كرة القدم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا أثليتيك" عن أدائه خلال الشوط الأول، أشارت أنه نجح في مراوغة النجمان أليساندرو باستوني وهنريك مخيتاريان على خط التماس كأنه يخطّ فقرة من رواية لاتينية، ورغم عدم تسجيله لكنه صنع الفارق، وكان خلف الهدف الأول وساهم في كل هجمة مؤثرة.

وأكدت الصحيفة أنه لم يكن مجرد لاعب في مباراة، بل شاعر بالكرة يحمل في قدميه شيئاً من الواقعية السحرية لجابرييل جارسيا ماركيز، الكاتب الذي يعشقه.

ويذكر أن أرياس استمر في كولومبيا حتى عامه الرابع والعشرين، ثم برز في البرازيل دون أن يخطفه نادٍ أوروبي كبير، حتى أصبح في سن السابعة والعشرين، أحد أعمدة فلومينينسي ومنتخب كولومبيا، وواحد من ألمع نجوم مونديال الأندية.