الاتحاد الإسباني يقرر تعيين رئيسًا جديدًا للجنة الحكام

كتب- محمد عبدالهادي:

إتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارًا هامًا بتعيين فرانسيسكو سوتو رئيساً جديداً للجنة الحكام بالاتحاد اليوم الأربعاء، بعدما أقال لويس ميدينا كانتاليخو الرئيس السابق للجنة الحكام الأسبوع الماضي.

وقال سوتو في بيان الاتحاد الإسباني: "أنا هنا اليوم للمساهمة بكل ما تعلمته في المجالين القانوني والتجاري في خدمة التحكيم، ووضعه في خدمة كرة القدم الإسبانية".

وأضاف: "مهمتنا تعزيز الرأسمال البشري للحكام، وتزويده بالموارد اللازمة والاستقرار لأداء عمله بامتياز".

وتابع: "اليوم بداية عهد جديد للتحكيم الإسباني، بخمسة مبادئ أساسية ستُشكل كل قرار من قراراتنا، وهي الشفافية والاستقلالية والجدارة والمعايير الموحدة والموضوعية، وهذه ليست مجرد كلمات، بل ستكون الركائز لعملنا داخل الملعب وخارجه".