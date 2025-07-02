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أول رد من أحمد عفيفي بعد تعليق تركي آل الشيخ بخصوص مباراة الهلال ومان سيتي

07:01 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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    المستشار تركي آل الشيخ من مؤتمر نزال القرن (3)
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    تركي آل الشيخ
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    لقطات من مباراة الهلال السعودي
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    جماهير الهلال السعودي
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    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
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    لاعبو الهلال يحتفلون بالتسجيل أمام مانشستر سيتي
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    فريق الهلال
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    مباراة الهلال ومانشيستر سيتي
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    لاعبي الهلال
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    احتفال رئيس نادي الهلال مع اللاعبين (11) (1)
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    لقطة انفجار الكرة في مباراة الهلال والسيتي (10) (1)
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    لقطات من مباراة الهلال ومان سيتي
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    الهلال ومان سيتي
  • عرض 16 صورة
    مباراة الهلال والسيتي
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كتب - يوسف محمد:

علق المحلل الرياضي أحمد عفيفي، على رسالة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي وجهها له أمس عقب فوز الهلال السعودي على حساب مان سيتي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي أمس، فيديو لعفيفي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، خلال حديثه عن قدرة مان سيتي على تحقيق الفوز بسهولة على الهلال وكتب: "عساك اتغطيت كويس ونمت؟ وما كان فيه كوابيس".

ورد عفيفي على آل الشيخ من خلال التعليقات الخاصة بالتغريدة اتها التي نشرها آل الشيخ، بنشر صورته الشخصية وكتب: "أنا اللي جبته لنفسي".

وكان أحمد عفيفي نشر فيديو قبل مباراة الهلال ومان سيتي، موجها رسالة إلى جماهير الهلال، قائلا: "في طريقة سحرية واحدة قبل مباراة مان سيتي، وهى أن تذهب إلى النوم مبكرا وعدم رؤية المباراة".

ويذكر أن الهلال السعودي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في دور ال 16 بمونديال الأندية.

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تركي آل الشيخ الهلال السعودي كأس العالم للأندية أحمد عفيفي الهلال ومانشستر سيتي
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