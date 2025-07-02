كتب - يوسف محمد:

علق المحلل الرياضي أحمد عفيفي، على رسالة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي وجهها له أمس عقب فوز الهلال السعودي على حساب مان سيتي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي أمس، فيديو لعفيفي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، خلال حديثه عن قدرة مان سيتي على تحقيق الفوز بسهولة على الهلال وكتب: "عساك اتغطيت كويس ونمت؟ وما كان فيه كوابيس".

ورد عفيفي على آل الشيخ من خلال التعليقات الخاصة بالتغريدة اتها التي نشرها آل الشيخ، بنشر صورته الشخصية وكتب: "أنا اللي جبته لنفسي".

وكان أحمد عفيفي نشر فيديو قبل مباراة الهلال ومان سيتي، موجها رسالة إلى جماهير الهلال، قائلا: "في طريقة سحرية واحدة قبل مباراة مان سيتي، وهى أن تذهب إلى النوم مبكرا وعدم رؤية المباراة".

ويذكر أن الهلال السعودي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في دور ال 16 بمونديال الأندية.

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