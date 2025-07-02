"بعد نهاية دور ال 16".. جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025

كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم الأربعاء 2 يوليو الجاري منافسات دور ال 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريق للمرة الأولى في التاريخ.

وضمنت 8 فرق الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وهم: "ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، بروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، بالميراس البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، الهلال السعودي".

ويحتل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، برصيد 4 أهداف، إلا أنه لا يستطيع زيادة عدد أهدافه، بعدما ودع فريقه البطولة من دور ال 16 على يد بايرن ميونخ الألماني.

جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025

1- أنخيل دي ماريا، بنفيكا البرتغالي، 4 أهداف.

2- جمال موسيالا، بايرن ميونخ، 3 أهداف.

3- مايكل أوليز، بايرن ميونخ، 3 أهداف.

4- هاري كين، بايرن ميونخ، 3 أهداف.

5- بيدرو نيتو، تشيلسي، 3 أهداف.

6- ماركوس ليوناردو، الهلال، 3 أهداف.

7- جونزالو جارسيا، ريال مدريد، 3 أهداف.

8- وسام أبو علي، الأهلي، 3 أهداف.

9- كنان يلدز، يوفنتوس، 3 أهداف.

10- فيل فودين، مانشستر سيتي، 3 أهداف.

11- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 3 أهداف.

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