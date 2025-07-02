"في خط الهجوم".. أحمد شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع لاعب جديد

كتب - يوسف محمد:

أعلن أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، عن تعاقد النادي الأهلي مع محمد شريف في صفقة انتقال حر، خلل فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏محمد شريف أهلاوي".

وكان محمد شريف رحل عن صفوف فريق الخليج السعودي عقب نهاية الموسم المنقضي، بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

ويذكر أن صاحب ال 29 عاما، كان قد رحل عن النادي الأهلي في أغسطس 2023، للانضمام إلى فريق الخليج السعودي، قبل أن يعود للمارد الأحمر مرة آخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك شريف قبل رحيله عن الأهلي في أغسطس 2023، في 151 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 58 هدفا وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

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