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بسبب نجله.. اعتقال يوسف البلايلي في مطار شارل ديجول بباريس

05:59 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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    يوسف البلايلي لاعب الترج
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    الجزائري يوسف البلايلي
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    يوسف البلايلي
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كتب - نهى خورشيد:

تعرض اللاعب الدولي الجزائري يوسف البلايلي خلال الساعات القليلة الماضية للاعتقال من قبل السلطات الفرنسية في مطار شارل ديجول بالعاصمة باريس، عقب مشادة حدثت على متن رحلة قادمة من نيويورك.

وبحسب موقع DZ Foot الجزائري، فإن الحادثة بدأت بعد رفض بلايلي وزوجته ربط حزام الأمان لطفلهما، مما استدعى تدخل طاقم الطائرة، وتطور الموقف إلى مشادة حادة، انتهت بإبلاغ السلطات الفرنسية التي كانت في انتظار الطائرة لحظة هبوطها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أفراد أمن خلال تقيدهم لبلايلي داخل المطار.

ويُذكر أن يوسف البلايلي شارك موخراً مع الترجي التونسي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وكان أحد أبرز لاعبي الفريق خلال المنافسات.

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اعتقال يوسف البلايلي يوسف البلايلي يوسف البلايلي ونجله الترجي التونسي كأس العالم للأندية 2025
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