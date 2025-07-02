لاعب وحيد من الهلال.. التشكيل المثالي لدور الـ16 بكأس العالم

كتبت-هند عواد:

كشف موقع "Whoscored" العالمي المتخصص في الإحصائيات، التشكيلة المثالية لدور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية كل من، فلومينينسي البرازيلي، الهلال السعودي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، بالميراس البرازيلي، بروسيا دورتموند الألماني، وتشيلسي الإنجليزي.

وشهدت التشكيلة وجود المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، مع 3 لاعبين من مانشستر سيتي الذي ودع البطولة.

وجاءت التشكيلة المثالية لدور الـ16 كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال)

خط الدفاع: ريان آيت نوري (مانشستر سيتي) - نيكولاس أوتامندي (بنفيكا) - ألكسندر باربوزا (بوتافوجو) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

خط الوسط: بيدرو نيتو (تشيلسي) - سافينيو (مانشستر سيتي) - دوكو (مانشستر سيتي) - مايكل أوليز (بايرن ميونخ)

خط الهجوم: هاري كين (بايرن ميونخ) - فران جارسيا (ريال مدريد)

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