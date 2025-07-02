"اللوم على الأحذية".. ميسي يوجه رسالة إلى لامين يامال

كتبت-هند عواد:

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابقة ولاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي، لموهبة الفريق الإسباني الشابة لامين يامال.

وظهر ميسي في مقطع فيديو عبر حسابات شركة الأحذية "أديداس" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب في سالة للامين يامال: "اللوم على الأحذية"، وهو شعار الحملة الإعلانية.

وأطلقت أديداس أحدث إصدار لتشكيلة أحذية F50 السريعة "Radiant Blaze"، وذلك بتصميمين، بأربطة ومن دون أربطة.

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