مكافأة مالية ضخمة للاعبي الهلال السعودي

كتبت-هند عواد:

يحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على مكافأة مالية ضخمة، بعد التأهل التاريخي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن الهلال سيقدم للاعبيه مكافأة ضخمة، بعد الفوز على مانشستر سيتي، تقدر بمليوني ريال سعودي لكل لاعب.

وافتتح الهلال مشواره في كأس العالم للأندية، بالتعادل مع ريال مدريد وسالزبورج، والفوز على باتشوكا المكسيكي.

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