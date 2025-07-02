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لاعب يوفنتوس يثير الجدل بعد مباراة ريال مدريد

11:24 ص الأربعاء 02 يوليه 2025
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    لاعب يوفنتوس يضع علامة إعجاب على منشور بيلينجهام_Easy-Resize.com
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    ريال مدريد ويوفنتوس
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    ريال مدريد وسالزبورج (1)
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    لقطات من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس
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    مباراة ريال مدريد وسالزبورج (1)
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كتبت-هند عواد:

أثار الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مباراة الفريق ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

ولم يشارك فلاهوفيتش في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد على يوفنتوس، بهدف نظيف.

ووفقا لموقع " كالتشيو ميركاتو"، وضع فلاهوفيتش علامة إعجاب "لايك" على منشور عبر حساب الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، يحتفل فيه بتأهل فريقه إلى ربع نهائي المونديال، مما تسبب في غضب جماهير اليوفي.

وذكر نفس التقرير، أن فلاهوفيتش يقترب من الرحيل عن يوفنتوس، وسط اهتمام من أندية عدة، أبرزها أرسنال ومانشستر يونايتد وميلان.

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دوسان فلاهوفيتش يوفنتوس ريال مدريد كأس العالم للأندية
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