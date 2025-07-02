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من هو المصري الوحيد في الجهاز الفني لنادي الهلال؟

09:33 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
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كتبت-هند عواد:

خطف محمد مدني الشهير بـ"تيتو"، الأنظار خلال مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية، وذلك بعدما جوار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، بصفته المترجم الرسمي لمدرب الزعيم.

ويعد تيتو المصري الوحيد ضمن الطاقم الفني لنادي الهلال، وتم تعيينه في منصبه قبل انطلاق منافسات المونديال، نظرًا لإجادته لأربع لغات: العربية، والبرتغالية، والإيطالية، والإنجليزية.

من هو محمد مدني تيتو مترجم إنزاجي؟

بدأ محمد مدني مسيرته في الملاعب السعودية عام 2007 من بوابة نادي النصر، كما سبق له العمل مع النادي الأهلي المصري خلال فترة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، وكذلك مع المنتخب المصري إلى جانب المدرب روي فيتوريا.

أزمة قصيرة مع الزمالك

وكان نادي الزمالك قد أعلن تعيين مدني مترجمًا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لكن الإعلان لم يدم طويلًا؛ إذ تم توجيه الشكر له بعد ساعات قليلة من تعيينه.

ومن جانبه، أوضح تيتو: "تواصل معي مجلس إدارة الزمالك للعمل مترجمًا لجوزيه جوميز في المرحلة المقبلة، لكن في النهاية لم يتم الاتفاق، والحمد لله على كل شيء. أتمنى التوفيق للجميع".

وبالرغم من إعلان المركز الإعلامي للنادي عن بدء مدني مهامه رسميًا كمترجم خلال مران الفريق، إلا أن الخبر تم حذفه لاحقًا.

وكتب أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "الزمالك لم يتعاقد مع مترجم خاص لجوزيه جوميز. ننتظر رأي المدير الفني في مدى احتياجه لمترجم، خاصة وأنه يتقن الإنجليزية إلى جانب لغته الأم البرتغالية".

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