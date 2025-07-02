

كتبت-هند عواد:

انتزع ريال مدريد الإسباني بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف.

وجنى ريال مدريد مكافآت مالية ضخمة نظيره وصوله إلى هذا الدور في كأس العالم للأندية، تخطت الـ30 مليون دولار.

ويحصل ريال مدريد على مبلغ 35 مليون و 175 ألف دولار أمريكي، بعد الوصول إلى ثمن نهائي المونديال.

وجاءت مكافآت ريال مدريد التي حصل عليها كالآتي:

- المشاركة في كأس العالم للأندية: 9.55 مليونًا.

- دور المجموعات في كأس العالم للأندية: 5 ملايين (بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة)

- التأهل إلى دور الـ16: 7.5 مليونًا.

- التأهل إلى دور الـ8: 13.125 مليونًا.