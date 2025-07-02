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10 صور تبرز موقف إنساني لياسين بونو مع طفل بعد الفوز التاريخي على مانشستر سيتي

07:29 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
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القاهرة - مصراوي

في لقطة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا، أهدى ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، سرواله لأحد الأطفال الحاضرين فى أرضية الملعب، عقب نهاية مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت هذه اللقطة بعد أن نجح الهلال السعودي في تحقيق فوز تاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة مونديال الأندية.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي:

ومن المقرر أن يلتقي الهلال السعودي نظيره فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة 4 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ8 من البطولة.

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