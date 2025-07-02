12 صورة لزوجة أحمد حسام ميدو برفقة كلبيها

القاهرة - مصراوي:

لفتت يسرا الليثي، زوجة لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، الأنظار خلال الساعات الماضية بعد نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت يسرا في الصور بإطلالة أنيقة أثناء لعبها مع كلابها، وتبين أن الصور تأتي ضمن إعلان ترويجي لأحد منتجات الملابس المصرية.

وقد علقت على الصور قائلا: "في الطبيعة، أجد السلام ونوعًا من الفرح الهادئ".

يذكر أن النجم أحمد حسام "ميدو" كان قد أعلن مؤخرًا عن استقالته من لجنة التخطيط بنادي الزمالك.