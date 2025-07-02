القاهرة - مصراوي

بعد تحقيق بروسيا دورتموند الفوز على نظيره مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور ثمن النهائي في كأس العالم للأندية 2025.

كما ضمن ريال مدريد تأهله إلى الدور ذاته بعد تغلبه على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت مساء أمس.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند يوم السبت الموافق 5 يوليو، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

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