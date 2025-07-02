كيف هنأ علاء مبارك الهلال السعودي بعد الفوز على مانشستر سيتي؟

القاهرة - مصراوي

هنأ علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، فريق الهلال السعودي بعد الفوز على نظيره مان سيتي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية والصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

وكتب مبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "x" تويتر سابقا:"مباراة ممتعة وأداء مشرف فوز نادي الهلال السعودي على مانشستر سيتي 4-3، في بطولة كأس العالم للأندية، فوز تاريخي وإنجاز نفتخر به جميعًا ألف مبروك للكرة السعودية".

وبهذا الفوز التاريخي ضمن الزعيم الصعود إلى الدور ربع النهائي، وسيواجه فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري.

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