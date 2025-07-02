كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بروسيا دورتموند

2 1
04:00

مونتيري

جميع المباريات

إعلان

كيف هنأ علاء مبارك الهلال السعودي بعد الفوز على مانشستر سيتي؟

07:11 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 16 صورة
    حزن فودين بعد الهزيمة من الهلال
  • عرض 16 صورة
    حزن بيب جوارديولا بالهزيمة من الهلال
  • عرض 16 صورة
    فريق الهلال
  • عرض 16 صورة
    لاعبو الهلال يحتفلون بالتسجيل أمام مانشستر سيتي
  • عرض 16 صورة
    مباراة الهلال ومانشيستر سيتي
  • عرض 16 صورة
    لاعبي الهلال
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (2)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (15)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (12)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (13)
  • عرض 16 صورة
    علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم (4)
  • عرض 16 صورة
    علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم (5)
  • عرض 16 صورة
    علاء مبارك يصل عزاء والد الفنان تامر عبدالمنعم (9)
  • عرض 16 صورة
    علاء مبارك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

هنأ علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، فريق الهلال السعودي بعد الفوز على نظيره مان سيتي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية والصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

وكتب مبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "x" تويتر سابقا:"مباراة ممتعة وأداء مشرف فوز نادي الهلال السعودي على مانشستر سيتي 4-3، في بطولة كأس العالم للأندية، فوز تاريخي وإنجاز نفتخر به جميعًا ألف مبروك للكرة السعودية".

وبهذا الفوز التاريخي ضمن الزعيم الصعود إلى الدور ربع النهائي، وسيواجه فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري.

أقرأ أيضًا:

للتفاهة عنوان.. تركي آل الشيخ يرد على مذيع قناة الأهلي

3 جنسيات.. مصراوي يكشف الجهاز المعاون لفيريرا مدرب الزمالك الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علاء مبارك الهلال السعودي كأس العالم للأندية مونديال الأندية فوز الهلال على السيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - محافظ البحر الأحمر يكشف لمصراوي مستجدات حادث غرق "حفار البترول"
مصدر مسؤول لمصراوي: انتشال 4 جثث وجاري البحث عن مفقودين في حادث انقلاب بارجة بخليج السويس