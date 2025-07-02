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أحمد شوبير يكشف موقف عمر الساعي النهائي

05:41 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير في عزاء والدة عصام الحضري (7) (1)
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    أحمد شوبير في عزاء والدة عصام الحضري (5) (1)
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القاهرة - مصراوي:

أعلن أحمد شوبير مقدم البرامج، انتقال عمر الساعي لاعب وسط النادي الأهلي إلى فريق المصري البورسعيدي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" (تويتر سابقًا): "عمر الساعي إعارة لمدة عام إلى نادي المصري".

ويذكر أن عمر الساعي انضم إلى النادي الأهلي قادمًا من نادي الإسماعيلي، في 31 أغسطس 2024.

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أحمد شوبير عمر الساعي النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي
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