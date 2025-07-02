أحمد شوبير يكشف موقف عمر الساعي النهائي

القاهرة - مصراوي:

أعلن أحمد شوبير مقدم البرامج، انتقال عمر الساعي لاعب وسط النادي الأهلي إلى فريق المصري البورسعيدي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" (تويتر سابقًا): "عمر الساعي إعارة لمدة عام إلى نادي المصري".

ويذكر أن عمر الساعي انضم إلى النادي الأهلي قادمًا من نادي الإسماعيلي، في 31 أغسطس 2024.

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