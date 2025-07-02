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"بعد المونديال".. 7 صور لخطيبة مصطفى شوبير أثناء انتظاره في المطار

04:26 ص الأربعاء 02 يوليه 2025
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الماضي، عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان في انتظار العديد من نجوم الأهلي عند عودتهم إلى القاهرة، عدد من أفراد أسرهم، مثل تواجد سلمى صقر زوجة مروان عطية في المطار لاستقبال زوجها.

وحرصت جنا حلمي خطيبة مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي أيضًا، على استقباله في المطار، عقب العودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، من دور المجموعات، دون تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في لقاء.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر افتتح مبارياته في مونديال الأندية، بالتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي، ثم تلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام بالميراس، قبل أن يختتم مبارياته في البطولة بالتعادل مع بورتو البرتغالي بأربعة أهداف لكل فريق.

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