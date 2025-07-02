"بعد حفل زفافه".. أبرز المعلومات عن زوجة إبراهيم عادل لاعب بيراميدز

كتب - يوسف محمد:

احتفل إبراهيم عادل نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، يوم الأحد الماضي الموافق 30 يونيو، بحفل زفافه بحضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية.

وشهد حفل زفاف إبراهيم عادل، تواجد عدد من نجوم كرة القدم المصرية، بالأخص زملائه بفريق بيراميدز، حيث تواجد كلا من: "علي جبر، إلى جانب مهند لاشين، ودودو الجباس، ويوسف أوباما، وأحمد عاطف قطة، وكريم حافظ، ومحمد حمدي ومحمد رضا بوبو"، بالإضافة إلى تواجد نجم وسط الزمالك محمد شحاتة.

من هى زوجة إبراهيم عادل؟

وزوجة نجم وسط بيراميدز تدعى سلمى حجازي، هى من زوجات اللاعبين الأقل تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يتوفر الكثير من المعلومات عنها.

وتمتلك حجازي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، 1032 متابع.

وكان إبراهيم عادل احتفل في أغسطس من العام الماضي 2024 بعقد قرانه، وسط أجواء عائلية.

وعقب عقد قرانه في أغسطس الماضي، احتفى عادل بهذه المناسبة، حيث كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "وسألت ربي يوماً حظاً جميل فأهداني إياكي الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم بحمد الله عقد قراني".

ويذكر أن عادل، كان قد احتفل بحفل خطوبة يوم 31 يوليو من العام قبل الماضي 2023.

أرقام إبراهيم عادل مع بيراميدز الموسم الماضي

وشارك صاحب ال 24 عاما خلال الموسم المنقضي 2024-2025، رفقة فريق بيراميدز في 35 مباراة بمختلف البطولات.

وخلال مشاركته رفقة بيراميدز في 35 مباراة بكافة البطولات في الموسم الماضي، نجح اللاعب في تسجيل 15 هدفا وتقديم 12 تمريرة حاسمة.

وساهم عادل في فوز بيراميدز التاريخي خلال الموسم الماضي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق أول ألقابه القارية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، إلى تقديم نادي لوجانو السويسري عرضا رسميا للتعاقد مع إبراهيم عادل.

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