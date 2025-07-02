القاهرة - مصراوي

يرى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن الإسباني بيب جوارديولا يعد أحد أكبر المدربين في تاريخ كرة القدم، إلا أن فترته الذهبية في التدريب باتت على مشارف الانتهاء.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "من أكبر المدربين في التاريخ لكن أعتقد شمسه اقتربت من الغروب، هاذي حال الكرة".

وفي سياق متصل كان الهلال السعودي، نجح في تحقيق فوزا تاريخيا على حساب مان سيتي الإنجليزي أمس الثلاثاء، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بمونديال الأندية.

وبهذا الفوز ضمن فريق الهلال السعودي الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي مونديال الأندية.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي

وتقام مباراة الهلال وفلومينينسي يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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