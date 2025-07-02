كتب - مراسل مصراوي:

حرص حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر مصطفى شوبير، على حضور العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور خلال تواجده في العرض الخاص لمشاهدة الفيلم.

والتقط شوبير صورة رفقة أحد أبطال الفيلم أحمد فهمي، الذي كان حريص على التواجد في العرض الخاص للفيلم أمس الثلاثاء، الذي عرض داخل أحد السينمات.

كما شهد العرض الخاص للفيلم حضور قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن، لمشاهدة الفيلم أيضًا، الذي قام بالتقاط صورة مع أحمد السقا على السجادة الحمراء.

ويذكر أن شوبير يقضي خلال الفترة الحالية عطلته الصيفية، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، الذي ودعها المارد الأحمر من دور المجموعات.

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