القاهرة - مصراوي

بعد انتهاء منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي شهدت إثارة كبيرة ومفاجآت قوية، غادرت بعض الفرق الكبرى البطولة مبكرًا، فيما حسمت ثمانية فرق تأهلها إلى دور ربع النهائي.

وتتبقى مباراة واحدة فقط في دور الـ16 تجمع بين بوروسيا دورتموند الألماني ومونتيري المكسيكي، من المقرر أن تُقام فجر اليوم في تمام الرابعة صباحًا. وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة فريق ريال مدريد، الذي تأهل إلى دور الـ8 بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف.

الفرق المتأهلة لدور 8 في كاس العالم للأندية

تشيلسي بعد الفوز على بنفيكا البرتغال - (4-1)

بالميراس البرازيلي بعد الفوز على بوتافوجو البرازيلي - (1-0)

باريس سان جيرمان بعد الفوز على إنتر ميامي الأمريكي - (4-0)

بايرن ميونخ بعد الفوز على فلامنجو - (4-2)

فلومينينسي البرازيلي بعد الفوز على إنتر ميلان - (2-0)

الهلال السعودي بعد الفوز التاريخي على مانشستر سيتي - (4-3)

ريال مدريد بعد الفوز على يوفنتوس - (1-0)

ونترقب الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري المكسيكي ليكمل مجموعة الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية.