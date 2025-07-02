كأس العالم للأندية 2025

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تردد قناة إم بي سي مصر 2 hd الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2025

02:45 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
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  • عرض 14 صورة
    هالاند من مباراة الهلال
  • عرض 14 صورة
    احتفال هالاند بهدفه في الهلال
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 14 صورة
    حزن فودين بعد الهزيمة من الهلال
  • عرض 14 صورة
    احتفال سيلفا بهدفه في الهلال
  • عرض 14 صورة
    حزن بيب جوارديولا بالهزيمة من الهلال
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  • عرض 14 صورة
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القاهرة - مصراوي
تنتظر الجماهير العربية متابعة مباريات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك في النسخة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو القادم.
بعد حصول قنوات MBC السعودية على حقوق بث بعض المباريات في كأس العالم للأندية 2025، وتبث ايضا مباراة نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية التي تقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.
وجاء تردد ام بي سي مصر 2 hd كالتالي:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11470
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: عالية الدقة (HD)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تردد قناة إم بي سي مصر 2 hd كأس العالم للأندية 2025 تردد ام بي سي مصر 2
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