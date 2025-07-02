كتب - يوسف محمد:

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى أحمد عفيفي المحلل الرياضي، بعد فوز الهلال السعودي على حساب مان سيتي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر آل الشيخ فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" لأحمد عفيفي، خلال حديثه عن توقعاته لمباراة الهلال والسيتي وعلق: "عساك اتغطيت كويس ونمت؟ وما كان فيه كوابيس".

وكان عفيفي نشر فيديو قبل مباراة الهلال ومان سيتي، موجها رسالة إلى جماهير الزعيم، قائلا: "في طريقة سحرية واحدة قبل مباراة مان سيتي، وهى أن تذهب إلى النوم مبكرا وعدم رؤية المباراة".

ونجح الهلال أمس في تحقيق فوزا تاريخيا على حساب مان سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في دور ال 16 بمونديال الأندية.

والجدير بالذكر أن الهلال سيواجه في دور ربع النهائي لمونديال الأندية فريق فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري.

عساك اتغطيت كويس ونمت؟ وماكان فيه كوابيس🙃 pic.twitter.com/5w8FYRqYtn — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 1, 2025

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