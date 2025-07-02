بينهم صلاح وحجازي.. 13 صورة لنجوم كرة القدم في المصيف

يقضي عدد من نجوم كرة القدم عطلتهم الصيفية حاليًا في مناطق مختلفة حول العالم، سواء برفقة عائلاتهم أو أصدقائهم، مستمتعين بأجواء الصيف بعد انتهاء موسم كروي طويل.

وشارك العديد من اللاعبين متابعيهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من إجازاتهم الصيفية، ومن أبرزهم النجم المصري محمد صلاح، مدافع اتحاد جدة أحمد حجازي، ولاعب بيراميدز عبدالله السعيد.

ونشر محمد صلاح خلال الأيام الماضية عدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أثناء استمتاعه بإجازته على أحد الشواطئ، وذلك بعد نهاية موسمه مع ليفربول، الذي توج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي، إلى جانب فوزه بعدة جوائز فردية.

كما شارك كل من محمد هاني، وأشرف داري، ومحمد صبحي، وشيكابالا، صورًا من عطلتهم الصيفية على "إنستجرام"، أظهرت أجواء من الاستجمام والاسترخاء بعد موسمهم في الدوري المصري، وبعد خروج الأهلي من كأس العالم للأندية 2025.