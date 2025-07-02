كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ودع نجوم الزمالك طبيب الفريق محمد أسامة الذي أعلن رحيله عن القلعة البيضاء، وكتب أحمد حمدي عبر "خاصية القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "شكرا بجد يا عظيم على كل ما قدمته لي وللنادي، كنت دائما مخلص وآمين بالتوفيق لك في حياتك".

وأضاف ناصر ماهر: "كل التوفيق دكتور محمود أسامة، أنت دكتور كبير وشخصية محترمة جدا وأشوفك دائما على خير، أنت إنسان جميل".

ونشر الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، صورته أثناء الاستمتاع بعطلته الصيفية.

فيما نشر علي جبر مدافع بيراميدز مقطع فيديو من حفل زفاف زميله بالفريق إبراهيم عادل، وهم يغنون: "أبطال أفريقيا"، فيما شارك محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز المعار إلى سيراميكا كليوباترا، صورته مع نجوم السماوي من حفل زفاف عادل.

وشارك علي البليهي مدافع الهلال السعودي، احتفاله مع زميله سافيتش بعد الفوز على مانشستر سيتي والتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية، كما نشر ليناردو لاعب الزعيم مقطع فيديو لهدفه في شباك مانشستر سيتي.

وأعاد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، نشر صورته بقميص سبورتنج لشبونة البرتغالي، أثناء لعبه بالفريق في صغره.

ونشر محمد شحاتة لاعب الزمالك، صورته من حفل زفافه الذي أقيم أمس.

اقرأ أيضًا:

"قبل الإعلان الرسمي".. ماذا قدّم لاعب فاركو ليجذب انتباه مسؤولي الزمالك؟ (فيديو)



واقعة غريبة.. أياكس يطرد 7 لاعبين برسالة "واتساب".. ما القصة؟



