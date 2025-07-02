بعد تعافيه.. مبابي يظهر لأول مرة في كأس العالم للأندية 2025

كتبت - هند عواد:

ظهر الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تعافيه من وعكة صحية.

ودخل مبابي بديلًا في الدقيقة 67 من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، التي تُقام حاليًا ضمن دور الـ16 من البطولة.

وكان مبابي قد غاب عن مباريات دور المجموعات، إثر إصابته بالتهاب معوي حاد، استدعى مغادرته معسكر "الميرينجي" ودخوله المستشفى.

وجاءت مشاركة كيليان مبابي أمام يوفنتوس، بعد غيابه عن المباريات الثلاث السابقة: الهلال، التي انتهت بالتعادل 1-1، وباتشوكا وسالزبورغ، اللتين انتهتا بفوز ريال مدريد بنتيجتي 3-1 و3-0 على التوالي.

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