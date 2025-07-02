كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بروسيا دورتموند

- -
04:00

مونتيري

جميع المباريات

إعلان

بعد تعافيه.. مبابي يظهر لأول مرة في كأس العالم للأندية 2025

12:08 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مشاركة كيليان مبابي
  • عرض 6 صورة
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد
  • عرض 6 صورة
    كيليان مبابي
  • عرض 6 صورة
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد2
  • عرض 6 صورة
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - هند عواد:

ظهر الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تعافيه من وعكة صحية.

ودخل مبابي بديلًا في الدقيقة 67 من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، التي تُقام حاليًا ضمن دور الـ16 من البطولة.

وكان مبابي قد غاب عن مباريات دور المجموعات، إثر إصابته بالتهاب معوي حاد، استدعى مغادرته معسكر "الميرينجي" ودخوله المستشفى.

وجاءت مشاركة كيليان مبابي أمام يوفنتوس، بعد غيابه عن المباريات الثلاث السابقة: الهلال، التي انتهت بالتعادل 1-1، وباتشوكا وسالزبورغ، اللتين انتهتا بفوز ريال مدريد بنتيجتي 3-1 و3-0 على التوالي.

اقرأ أيضًا:

"قبل الإعلان الرسمي".. ماذا قدّم لاعب فاركو ليجذب انتباه مسؤولي الزمالك؟ (فيديو)

واقعة غريبة.. أياكس يطرد 7 لاعبين برسالة "واتساب".. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيليان مبابي ريال مدريد كأس العالم للأندية 2025 الولايات المتحدة الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - محافظ البحر الأحمر يكشف لمصراوي مستجدات حادث غرق "حفار البترول"
مصدر مسؤول لمصراوي: انتشال 4 جثث وجاري البحث عن مفقودين في حادث انقلاب بارجة بخليج السويس