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"لا أحد ينساك".. صورة رونالدو تظهر في مدرجات ريال مدريد

12:02 ص الأربعاء 02 يوليه 2025
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    مشجع ريال مدريد يرفع لافتة بصورة كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو يظهر في مدرجات ريال مدريد
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    كريستيانو رونالدو في مدرجات ريال مدريد
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كتبت-هند عواد:

رفع أحد مشجعي ريال مدريد في مباراة الفريق ضد يوفنتوس الإيطالي بكأس العالم للأندية، لافتة لنجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

ومع ظهور صورة رونالدو في المدرجات، قال المعلق فارس عوض: "الرقم 7 هنا .. لا أحد ينساه ابداً لا أحد ينساك أنه لا يمر مرور عاديا".

ويتقدم ريال مدريد على يوفنتوس بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن الفرنسي كيليان مبابي،لاعب ريال مدريد ظهر لأول مرة في البطولة، عندما دخل مبابي بديلًا في الدقيقة 67، وبعد تعافيه من الالتهاب المعوي الحاد.

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ريال مدريد كريستيانو رونالدو
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