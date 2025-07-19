"عروض فرنسية".. مصدر يكشف حقيقة رحيل عمر فايد عن فنربخشة التركي

كتب - مصطفى الجريتلي:

نفى مصدر مسؤول بنادي فنربخشة التركي عقدهم جلسة مع المدافع المصري بصفوفهم عمر فايد أو وكيله لفسخ التعاقد مع اللاعب.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن كل ما في الأمر خروج اللاعب صاحب الـ 22 عاماً من حسابات المدير الفني البرتغالي للفريق مورينيو خلال الموسم المقبل 2025/26:"فأخبرنا اللاعب ووكيله وعمر يريد المشاركة ولديه عروضًا".

وأشار المصدر إلى أنه من المستحيل أن يتم فسخ التعاقد مع اللاعب وتركه يرحل مجاناً، مضيفًا:"عقدنا جلسة مع ممثل اللاعب الذي أطلعنا على العروض التي وصلت لعمر ووصلنا أول أمس عرضًا بقيمة 2 مليون دولار وهو العرض الأقوى حتى الآن".

وأتم مسؤول نادي فنربخشة، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، تصريحاته بالتنويه إلى أن العرض الثاني المقدم للاعب كان من نادي نانت الفرنسي ولكن لاستعارة عمر بنية البيع.

وقضى فايد الموسم الماضي معارا من فريق فنربخشة التركي، إلى فريق بيرشوت البلجيكي، الذي شارك معه في 15 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في صناعة هدف ولم يسجل أي أهداف.

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