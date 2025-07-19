مصدر يكشف لمصراوي موقف عمر فايد من الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك

كتب - مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر مقرب من لاعب منتخب مصر عمر فايد المحترف في صفوف فنربخشة التركي، حقيقة عودة اللاعب إلى مصر من بوابة أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم فايد بشكل كبير خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى النادي الأهلي، خاصة في ظل استبعاد اللاعب من معسكر فريق فنربخشة استعدادا للموسم الجديد، في إشارة إلى اقتراب رحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر مقرب مصدر مُقرب من المدافع الدولي الشاب: "ما تردد عن اقتراب فايد من ارتداء قميص أحد قطبي الكرة في الدوري المصري الأهلي أو الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية، غير صحيح وماهي إلا مجرد شائعات".

وأضاف: " اللاعب يمتلك ثلاثة عروض بأوروبا ويرغب في الاستمرار، من بينهم عرض من الدوري الفرنسي"..

عمر الذي تدرج بقميص منتخب مصر بالفئات السنية المختلفة وصولا للمنتخب الأول الذي شارك بقميصه بـ 5 مباريات كان قد انضم لصفوف فنربخشة الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من المقاولون العرب.

وخاض اللاعب صاحب الـ 20 عاماً موسم 2023/24 معاراً من صفوف فنربخشة لنظيره الصربي نوفي بازار الذي شارك بقميصه بـ 21 مباراة ثم خاض الموسم الماضي 2024/25 بقميص نادي بيرشكوت البلجيكي الذي شارك بقميصه بـ 15 مباراة صنع خلالها هدفًا.

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