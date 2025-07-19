كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المحترف المصري بصفوف الجزيرة الإماراتي محمد النني إنهم يبذلون أكثر مما يستطيعون خلال معسكرهم الخارجي في دولة إسبانيا لتحقيق إنجازات كبيرة في الموسم الجديد.

وأضاف النني في تصريحات أوردتها صحيفة البيان الإماراتية اليوم السبت:"عازمون على تحقيق إنجازات كبيرة في الموسم الجديد لإسعاد الجماهير والجميع يبذل قصارى جهده ليكون في كامل الجاهزية ويقدم المستويات المنتظرة وطموحات الفريق".

وأشار اللاعب صاحب الـ 33 عامًا إلى أن الجهاز الفني لفريقه بقيادة الحسين عموتة غير مقصر في عمله وكذلك الإدارة التي توفر لهم كافة الاحتياجات وتهتم بالجميع بالفريق.

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"نبذل جهداً كبيراً خلال فترة التحضيرات وللأمانة الفريق يقوم بأكثر مما يستطيع في المعسكر، وكل فرد يبذل جهداً مضاعفاً".

وكان فريق الجزيرة الإماراتي قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإماراتي في المركز السابع برصيد 37 دقيقة لعب.

النني كان قد انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال الانتقالات الصيفية للموسم الماضي قادمًا من أرسنال الإنجليزي.

وشارك اللاعب الدولي المصري بقميص الجزيرة خلال الموسم الماضي بـ 33 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع ثلاثة.

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