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محمد صلاح يتجاهل يورجن كلوب بهذه الطريقة

03:27 م السبت 19 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ويورجن كلوب
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ويورجن كلوب
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ويورجن كلوب
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ويورجن كلوب
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ويورجن كلوب
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ويورجن كلوب
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ويورجن كلوب
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كتبت-هند عواد:

تجاهل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مدربه السابق الألماني يورجن كلوب، الذي رحل قبل الموسم الماضي.

في حديث محمد صلاح مع مجلة "فرانس فوتبول"، طُلب من المصري تسمية المدرب المفضل في مسيرته.

وقال صلاح، إن لوتشيانو سباليتي أفضل مدرب لعب تحت قيادته طوال سنوات مسيرته الاحترافية.

ومن المفارقات، أن محمد صلاح لعب موسم ونصف فقط مع سباليتي، بواقع 62 مباراة، مقابل 349 مباراة مع يورجن كلوب.

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