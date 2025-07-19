لويس دياز يتمسك بالرحيل عن صفوف ليفربول

كتب محمد الميموني:

يتمسك الكولومبي لويس دياز، لاعب نادي ليفربول، برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسط اهتمام بايرن ميونخ.

وذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت أن لويس دياز أبلغ مسؤولي ليفربول برغبته النهائية في الرحيل خلال الانتقالات الحالية.

وكان مسؤولو ليفربول قد رفضوا العرض الأول من بايرن ميونخ للتعاقد مع لويس دياز مقابل 67 مليون يورو ؛ إذ طالبوا بعرض مالي أفضل.

من جانبه، يستعد بايرن ميونخ لتقديم عرضًا محسنًا لليفربول من أجل التعاقد مع لويس دياز خلال الانتقالات الحالية.

ويذكر أن لويس دياز قد شارك مع نادي ليفربول الموسم الماضي في 50 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 8 أهداف أخرى.





