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الفيفا يغير قائمة الفائزين بكأس العالم للأندية عبر التاريخ

02:16 م السبت 19 يوليه 2025

كأس العالم للأندية 2025

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كتب - محمد القرش:

حصد تشيلسي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بثلاثية دون رد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم تغيير المسمى القديم لمونديال الأندية، حيث أصبح الفائزون السابقون بكأس العالم للأندية يُعرفون الآن باسم "أبطال القارات لكرة القدم".

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشيلسي وهو يرفع الكأس مع تعليق: "أول أبطال كأس العالم للأندية على الإطلاق".

وعلى هذا النحو، فإن فرق مثل ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، وبرشلونة لم تعد أبطالاً للعالم.

وأقيمت البطولة في هذا الصيف بشكلها الجديد الذي ضم 32 فريقا مقسمين على 8 مجموعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن البطولة لُعبت لأول مرة في عام 2000 تحت مسمى بطولة العالم للأندية، قبل أن تتوقف وتعود في عام 2005، ثم أقيمت سنويا حتى عام 2023، قبل أن تتخذ شكلها الحالي.

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