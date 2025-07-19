"وافق على عرض مادي أقل".. أوباميانج يصدم الاتفاق السعودي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موقف النجم الجابوني بيير أيميريك أوباميانج من الاستمرار في الدوري السعودي بعد فسخ تعاقده مع نادي القادسية.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عبر تقرير لها اليوم السبت، أن أوباميانج قد تلقى عرضًا من نادي الاتفاق في بلادها للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بمبلغ مالي كبير ولكنه رفض الاستمرار.

ويُفضل الجابوني صاحب الـ 36 عاماً بحسب التقرير ذاته العودة إلى نادي مارسيليا الفرنسي رغم كون عرضه المالي أقل من المقدم له من نادي الاتفاق وهو الأمر الذي أبلغ به إدارة الأخير.

أوباميانج كان قد انضم لصفوف القادسية خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 قادمًا من صفوف مارسيليا الفرنسي بعقد لمدة عامين.

أوباميانج كان قد ظهور بصورة مميزة مع فريق القادسية إذ سجل خلال 36 مباراة خاضها ببطولتي الدوري والكأس 21 هدفًا خلال 3196 دقيقة لعب، كما جاء في المركز الثاني بجدول هدافي فريقه في بطولة الدوري السعودي.

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