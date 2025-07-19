بداية كارثية لتين هاج مع بايرن ليفركوزن

كتب - محمد القرش:

بدأ عهد إيريك تين هاج كمدير فني لفريق باير ليفركوزن بطريقة كارثية، عقب الهزيمة الكبيرة بنتيجة 5-1 أمام فريق فلامنجو تحت 20 عامًا.

وقام الفريق الألماني بإقامة معسكر تدريبي بقيادة تين هاج، حيث بدأ بمواجهة فريق شباب فلامنجو.

وسجل فريق فلامنجو الهدف الأول بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة، قبل أن يضاعف النتيجة خلال 10 دقائق.

وبعد لحظات قليلة جاء الهدف الثالث، وجاء الهدف الرابع في شباك الضيوف مع نهاية شوط المباراة الأول.

وخلال أقل من 10 دقائق من بداية الشوط الثاني استقبل فريق تين هاج الهدف الخامس، ليقوم المدرب الهولندي بإجراء 11 تغييرا.

وقلص مونتريل كولبريث النتيجة للفريق الألماني بالدقيقة 71، قبل أن ينتهي وقت المباراة بفوز الفريق البرازيلي.

وكان تين هاج أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر أكتوبر الماضي بعد أن حقق ثلاثة انتصارات فقط في أول تسع مباريات له في الموسم.