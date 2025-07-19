كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"لولا دعوته لما عدت لتدريب النصر، رونالدو فاز بكل شي في مسيرته لكنه لم يحقق لقباً بعد في السعودية وسأحاول مساعدته في ذلك"، بهذه الكلمات علل المدرب البرتغالي جيسوس موافقته على تدريب فريق النصر رغم كونه الغريم لفريق الهلال الذي سبق ودربه في فترتين.

رونالدو كان قد انضم لصفوف النصر في يناير 2023 بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكنه لم يفز بأي بطولة مع الفريق سوى البطولة العربية.

جيسوس ليس الأول فقد ربطت تقارير اسمه بالمدرب البرتغالي الأسبق للفريق لويس كاسترو الذي جاء بناءً على طلبه قبل رحيله.

ولكن الأمر لم يتوقف عند المدرب بل أعلن النصر مساء يوم أمس الجمعة التعاقد مع البرتغالي سيميدو، ليكون رئيسًا تنفيذيًا لشركة الكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رونالدو لعب دورًا كبيرًا في تولي سيميدو هذا المنصب، حيث ساعده في إيجاد منزل في الرياضي لدعمه بعد وفاة زوجته.

ونشر الصحفي الفرنسي سانتي أونا على حسابه بمنصة إكس في يونيو الماضي:"سيلعب خوسيه سيميدو، الصديق المقرب لكريستيانو رونالدو، دورًا حاسمًا في توقيعات وصفقات النصر، في الميركاتو الصيفي القادم".

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