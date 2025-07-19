كتب - يوسف محمد:

استنكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان رسمي أمس الجمعة، ما يتعرض له اللاعب وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي ومنتخب الفدائي، مشيرا أن اللاعب يتعرض

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استنكر في بيان رسمي أمس الجمعة، ما يتعرض له اللاعب وسام أبو علي لاعب الأهلي ومنتخب الفدائي، مشيرا أن اللاعب يتعرض لحملة إعلامية وجماهيرية، مطالبا الأهلي بتحمل مسؤولياته وحماية اللاعب وكذلك الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أن يقوم بحذف البيان بعد ساعات قليلة.

وشهد الأيام الماضية حالة من الجدل الواسعة، بين الأهلي ووسام أبو علي بشأن رحيل الأخير عن المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومع قيام الاتحاد الفلسطيني بإصدار بيان دعم لوسام أبو علي واستنكار ما يتعرض إليه، من حملات إعلامية جماهيرية على حد وصف الاتحاد الفلسطيني في بيانه.

ويعد أبو علي المهاجم الأساسي لمنتخب الفدائي في الفترة الماضية، إلا أنه بالعودة إلى تاريخ وسام أبو علي مع المنتخب الفلسطيني، سنجد أنه لم يشارك في أي مباراة مع المنتخب قبل الانضمام إلى المارد الأحمر سواء المنتخب الأول أو مع فئت الشباب، بل أن اللاعب لم يكن يملك جواز سفر فلسطيني.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أعلن في تصريحات تليفزيونية سابقة، عقب التعاقد مع وسام أبو علي: "أن النادي الأهلي، عمل على استخراج جواز سفر فلسطيني للاعب، من أجل قيده في صفوف الفريق كلاعب مصري وبالفعل تم استخراج جواز السفر في 12 ديسمبر 2023".

وقبل انضمام اللاعب إلى صفوف الأهلي، كان قد شارك مع منتخبات الشباب والناشئين للدنمارك ولكنه لم يظهر مع المنتخب الأول لكندا، حيث أنه يحمل الجنسية الكندية أيضًا.

ويعود تاريخ أول مباراة رسمية، خاضها أبو علي مع منتخب فلسطين إلى يوم 6 يونيو 2024، أي بعد انضمامه إلى الأهلي بستة أشهر، في لقاء جمع بين منتخب الفدائي أمام لبنان بتصفيات كأس آسيا، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشارك أبو علي حتى الآن مع منتخب فلسطين في 6 مباريات بمختلف المنافسات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

وكان النادي الأهلي أعلن منذ أيام قليلة توقيع عقوبة مالية على صاحب ال 26 عاما، بعد تغيبه عن المران الجماعي للفريق يوم الأربعاء الماضي.

كما أعلن المدير الرياضي محمد يوسف بالتنسيق مع المدير الفني للفريق الأول خوسيه ريبيرو، استبعاد اللاعب من معسكر الإعداد للموسم الجديد في تونس.

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