كتب - يوسف محمد:

في خطوة مفاجئة، حذف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانه، بشأن أزمة وسام أبو علي مع الأهلي، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استنكر في بيان رسمي أمس الجمعة، ما يتعرض له اللاعب وسام أبو علي لاعب الأهلي ومنتخب الفدائي، مشيرا أن اللاعب يتعرض لحملة إعلامية وجماهيرية، مطالبا الأهلي بتحمل مسؤولياته وحماية اللاعب وكذلك الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشر الاتحاد الفلسطيني بيانه في تمام الساعة العاشرة مساء أمس الجمعة، قبل أن يقرر حذف البيان بعد ساعات قليلة من نشره على حسابه الرسمي على حساباته الرسمية.

ودخل أبو علي في صدام خلال الأيام الماضي مع إدارة وجماهير المارد الأحمر، في ظل رغبته وتمسكه بالرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر الأهلي منذ أيام قليلة توقيع عقوبة مالية على اللاعب، بعد تغيبه عن المران الجماعي للفريق يوم الأربعاء الماضي.

كما قرر مدير الكرة محمد يوسف بالتنسيق مع المدير الفني خوسيه ريبيرو، استبعاد اللاعب من معسكر الإعداد للموسم الجديد في تونس.

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