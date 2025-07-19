كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي النصر السعودي رسميا تعيين البرتغالي سيميدو، رئيسا تنفيذيا لشركة الكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "شركة نادي النصر تعين السيد خوسيه سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا للشركة، متمنين له التوفيق في مهمته خلال الفترة القادمة".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الماضية، أن رونالدو لعب دورا كبيرا في تولي سيميدو هذا المنصب، حيث ساعده في إيجاد منزل في الرياضي لدعمه بعد وفاة زوجته.

ويعد سيميدو أحد أقرب الأصدقاء للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي في الوقت الحالي.

ويذكر أن النصر كان قد أنهى الموسم الماضي، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة.

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