مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

نيس

- -
17:00

اجاكسيو

مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

الشمس

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
16:00

ليدز يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"صديق رونالدو".. النصر يعلن تعيين خوسيه سيميدو رئيسا تنفيذيا لشركة الكرة

12:57 ص السبت 19 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سيميدو رونالدو
  • عرض 3 صورة
    خوسيه سيميدو رفقة رونالدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي النصر السعودي رسميا تعيين البرتغالي سيميدو، رئيسا تنفيذيا لشركة الكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "شركة نادي النصر تعين السيد خوسيه سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا للشركة، متمنين له التوفيق في مهمته خلال الفترة القادمة".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الماضية، أن رونالدو لعب دورا كبيرا في تولي سيميدو هذا المنصب، حيث ساعده في إيجاد منزل في الرياضي لدعمه بعد وفاة زوجته.

ويعد سيميدو أحد أقرب الأصدقاء للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي في الوقت الحالي.

ويذكر أن النصر كان قد أنهى الموسم الماضي، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة.

أقرأ أيضًا:

محمد صلاح يكشف: مدربه المُفضل.. وثنائي تمنى اللعب معه (فيديو)

فيريرا يبدأ سياسية تصعيد الشباب بلاعبان في الدفاع

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيميدو النصر السعودي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي سيميدو ورونالدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فيديو "صغير العسلية"| فتاة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الطفل
أيام الرعب في السويداء.. شهادات عن القتل والسلب والانتهاكات
الصور الأولية من موقع عقار الساحل المنهار.. الأهالي يترقبون الإنقاذ وقرار عاجل بإخلاء المنازل المجاورة