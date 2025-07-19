"لا نضيع وقتنا".. كومو الإيطالي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم رونالدو

كشف مصدر مسؤول بنادي كومو الإيطالي حقيقة ما يتردد عن وجود رغبة من جانبهم للتعاقد مع النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مسؤول بنادي كومو في تصريحات أوردتها صحيفة عكاظ السعودية اليوم الجمعة:"التعاقد مع رونالدو؟ لا، هذا غير ممكن تماماً، من أين سندفع رواتب بنحو 400 مليون يورو له! نحن لا نضيع وقتنا في أفكار غير قابلة للتحقق".

رد مسؤول النادي الإيطالي يأتي بعد تقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" في بلادهم عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 40 عامًا.

رونالدو كان قد انضم لصفوف النصر السعودي في يناير 2023 بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان نادي النصر قد أعلن في نهاية يونيو الماضي تمديد عقده مع رونالدو حتى عام 2027.

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