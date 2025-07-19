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منجم ذهب وصمت الجيران.. أغرب مقتنيات نجوم كرة القدم

08:48 ص السبت 19 يوليو 2025
  • عرض 12 صورة
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    ميسي (1)
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    ميسي وسواريز لاعبا إنتر ميامي
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    ليونيل ميسي من تدريبات إنتر ميامي
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    ميسي لاعب إنتر ميامي
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    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
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    المهاجم الإيفواري المخضرم ديدييه دروجبا
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    ديدييه-دروجبا
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    ديدييه دروجبا لاعب تشيلسي السابق
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    زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق
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    إبراهيموفيتش
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    إبراهيموفيتش
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كتبت-هند عواد:

اعتاد لاعبو كرة القدم حول العالم على تصدر مشهد شراء المقتنيات الفاخرة، إلا أن البعض منهم اقتنى مشتريات غريبة مثل ليونيل ميسي وديدييه دروجبا وغيرهما.

بعيدًا عن الصفقات العقارية المعتادة أو أسهم الشركات العالمية، لجأ بعض نجوم الكرة إلى خطوات استثمارية قد تبدو غريبة أو طريفة في أعين الجماهير.

ديدييه دروجبا

بعد تتويجه مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، قرر الإيفواري ديدييه دروجبا خوض مغامرة غير متوقعة، عندما اشترى حصة تبلغ 5% في أحد مناجم الذهب في بلاده كوت ديفوار.

إبراهيموفيتش

في عام 2015، دفع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نحو 8.5 ملايين جنيه إسترليني لشراء كنيسة عتيقة في العاصمة السويدية ستوكهولم، ما دفع الجماهير إلى التساؤل عما إذا.

جابرييل سيسيه

النجم الفرنسي جابرييل سيسيه، مهاجم ليفربول السابق، اختار اقتناء قصر كلاسيكي في إنجلترا مقابل مليوني جنيه إسترليني.

ليونيل ميسي... يشتري صمت الجيران

في خطوة غير استثمارية لكنها ضرورية لراحة باله، اضطر ليونيل ميسي عام 2013 لشراء منزل جيرانه في برشلونة بعد أن حوّلوه إلى مكان صاخب للحفلات اليومية. دفع ميسي المال لإبعادهم، لينعم بالهدوء ويستعيد تركيزه بعيدًا عن الضوضاء.

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أغرب مقتنيات نجوم كرة القدم ميسي يشتري صمت الجيران ليونيل ميسي ديدييه دروجبا
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